"Не сказать, что Умяров раскрылся по-новому в этом сезоне или что-то новое показывает. От него эту игру ждали уже давно. Возможно, он созрел как футболист. Думаю, какие-то европейские клубы могут им заинтересоваться. Наверное, топ-клубы — нет, будет сложнее. Возможно, средние европейские клубы. По задаткам он ни чем не уступает тому же Кузяеву или Оздоеву", - приводит слова Точилина Legalbet.
Наиль Умяров выступает за московский "Спартак" с января 2019 года. В текущем сезоне игрок в общей сложности принял участие в 21 официальном матче, забил в ворота соперников 1 гол, получил 7 жёлтых карточек.
Действующий контракт опорного полузащитника с московским клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 3,5 миллиона евро.
Точилин назвал игрока "Спартака", которым летом могут заинтересоваться в Европе
Бывший игрок сборной России Александр Точилин поделился своим мнением о выступлении в текущем сезоне полузащитника московского "Спартака" Наиля Умярова.
Фото: ФК "Спартак"