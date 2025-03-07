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Точилин назвал игрока "Спартака", которым летом могут заинтересоваться в Европе

Бывший игрок сборной России Александр Точилин поделился своим мнением о выступлении в текущем сезоне полузащитника московского "Спартака" Наиля Умярова.
Фото: ФК "Спартак"
"Не сказать, что Умяров раскрылся по-новому в этом сезоне или что-то новое показывает. От него эту игру ждали уже давно. Возможно, он созрел как футболист. Думаю, какие-то европейские клубы могут им заинтересоваться. Наверное, топ-клубы — нет, будет сложнее. Возможно, средние европейские клубы. По задаткам он ни чем не уступает тому же Кузяеву или Оздоеву", - приводит слова Точилина Legalbet.

Наиль Умяров выступает за московский "Спартак" с января 2019 года. В текущем сезоне игрок в общей сложности принял участие в 21 официальном матче, забил в ворота соперников 1 гол, получил 7 жёлтых карточек.

Действующий контракт опорного полузащитника с московским клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 3,5 миллиона евро.

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