"Это очень хороший игрок: молодой, быстрый, хорош в дриблинге, с отличной техникой. Сейчас он провёл очень хорошие игры за "Ботафого" и в Кубке Либертадорес, и в бразильской Серии А. Это отличное приобретение для всего российского чемпионата", - цитирует Са Metaratings.
Нападающий Луис Энрике перешел в петербургский "Зенит" из "Ботафого" в результате обмена. В обратном направлении последовал нападающий Артур, а летом к бразильскому клубу присоединится полузащитник Вендел. Энрике отсутствовал в заявке петербуржцев на матч 19-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).
После 19-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками. В 20-м туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы сыграют на выезде с воронежским "Факелом".
Нападающий "Краснодара" Са: Луис Энрике - отличное приобретение для всего российского чемпионата
Нападающий "Краснодара" Виктор Са высказался о переходе Луиса Энрике в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"