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СМИ выяснили о желании ЦСКА продлить контракт с защитником команды

По информации СМИ, в московском ЦСКА собираются продлить контракт с 20-летним центральным защитником Матвеем Лукиным.
Фото: ПФК ЦСКА
Это намерение "армейцев" связано с тем, что ряд клубов Российской Премьер-Лиги в зимнее трансферное окно 2025 года проявлял заинтересованность в услугах молодого футболиста.

Матвей Лукин является воспитанником ЦСКА. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года с возможностью его продления на еще один год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 1,2 миллион евро. В текущем сезоне игрок принял участие в 13 официальных матчах, в которых забил два гола и получил одну желтую карточку.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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