Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
0 - 1 0 1
Ростов1 тайм
Факел
14:30
ЗенитНе начат
ЦСКА
17:00
ХимкиНе начат
Динамо
19:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Алания
15:00
ТюменьНе начат
КАМАЗ
17:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
15:30
Манчестер СитиНе начат
Кристал Пэлас
18:00
ИпсвичНе начат
Ливерпуль
18:00
СаутгемптонНе начат
Брайтон
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
20:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
16:00
ЛеганесНе начат
Алавес
18:15
ВильярреалНе начат
Валенсия
20:30
ВальядолидНе начат
Барселона
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
17:00
ВенецияНе начат
Парма
17:00
ТориноНе начат
Лечче
20:00
МиланНе начат
Интер
22:45
МонцаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
17:30
ВердерНе начат
Боруссия Д
17:30
АугсбургНе начат
Вольфсбург
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хольштайн
17:30
ШтутгартНе начат
Бавария
17:30
БохумНе начат
Фрайбург
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ренн
19:00
ПСЖНе начат
Лилль
21:00
МонпельеНе начат
Марсель
23:05
ЛансНе начат

Воробьев: команда создала достаточно много подходов к воротам "Ахмата" и голевых моментов

Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев высказался о матче 20-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"
"Команда создала достаточно много подходов к воротам соперника и голевых моментов. У нас не получилось забить. В конце первого тайма потеряли концентрацию и пропустили гол от "Ахмата". Пока рано говорить о физической форме команды после старта чемпионата. Сборы прошли хорошо. Самое главное, что все игроки сейчас без травм", - цитирует Воробьева "Чемпионат".

Вчера, 7-го марта, грозненский "Ахмат" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 20-го тура чемпионата России. Забитыми мячами отметились: Алексей Батраков и Максим Самородов.

После 20-ти сыгранных туров грозненцы располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17-ю набранными очками в своем активе. В 21-м туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Ташуева сыграет на выезде с подмосковными "Химками". "Ахмату" предстоит провести выездную встречу с "Краснодаром" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

Московский "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками. Команда Михаила Галактионова сыграет на своем поле с московским "Динамо" в 21-м туре чемпионата России. "Железнодорожникам" предстоит сыграть на выезде с махачкалинским "Динамо" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится