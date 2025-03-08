"Команда создала достаточно много подходов к воротам соперника и голевых моментов. У нас не получилось забить. В конце первого тайма потеряли концентрацию и пропустили гол от "Ахмата". Пока рано говорить о физической форме команды после старта чемпионата. Сборы прошли хорошо. Самое главное, что все игроки сейчас без травм", - цитирует Воробьева "Чемпионат".
Вчера, 7-го марта, грозненский "Ахмат" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 20-го тура чемпионата России. Забитыми мячами отметились: Алексей Батраков и Максим Самородов.
После 20-ти сыгранных туров грозненцы располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17-ю набранными очками в своем активе. В 21-м туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Ташуева сыграет на выезде с подмосковными "Химками". "Ахмату" предстоит провести выездную встречу с "Краснодаром" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Московский "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками. Команда Михаила Галактионова сыграет на своем поле с московским "Динамо" в 21-м туре чемпионата России. "Железнодорожникам" предстоит сыграть на выезде с махачкалинским "Динамо" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Воробьев: команда создала достаточно много подходов к воротам "Ахмата" и голевых моментов
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев высказался о матче 20-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"