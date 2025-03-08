"Милые дамы, с 8 марта! Желаю вам море комплиментов, океан внимания и горы возможностей! И знайте – я всегда рядом", - цитирует Довбню Metaratings.
Александр Довбня перешел в московский "Спартак" из ярославского "Шинника" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Ранее голкипер выступал за московское "Торпедо", волгоградский "Ротор", "Оренбург" и "СКА Хабаровск".
Контракт вратаря с красно-белыми рассчитан до конца этого сезона. 10-го апреля 2025 года Довбне исполнится 38 лет.
"Знайте – я всегда рядом". Голкипер "Спартака" Довбня поздравил женщин с 8 марта
Голкипер "Спартака" Александр Довбня поздравил женщин с праздником.
Фото: ФК "Спартак"