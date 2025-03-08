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Агент Баринова: восстановление Дмитрия займёт порядка месяца

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
"Восстановление Баринова займёт порядка месяца. Зная характер Димы, думаем и надеемся, что всё пройдёт гораздо быстрее", - цитирует Банатина "Чемпионат".

В текущем сезоне Дмитрий Баринов провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 20-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками.

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