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Генич: "Химки" — это просто набор футболистов, они играют как получится

Футбольный комментатор Константин Генич поделился своим мнением о подмосковных "Химках".
Фото: ФК "Химки"
"Думаю, "Химки" — это просто набор футболистов, хороших и качественных, которые есть у Франка Артиги. У них нет, не было и, на мой взгляд, не будет никакой выстроенной игры. Они играют на мастерстве своих футболистов. Мне кажется, они играют как получится. Иногда получается", - приводит слова Генича "Матч ТВ".

В 19 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги подмосковные "Химки" набрали 19 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать двенадцатое место в турнирной таблице. В ближайшем матче подопечные Франка Артиги 8 марта на выезде в рамках 20-го тура РПЛ сыграют против московского ЦСКА (начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени).

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