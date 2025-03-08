Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
1 - 2 1 2
РостовЗавершен
Факел
0 - 2 0 2
Зенит2 тайм
ЦСКА
17:00
ХимкиНе начат
Динамо
19:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Алания
0 - 0 0 0
Тюмень2 тайм
КАМАЗ
17:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм
Кристал Пэлас
18:00
ИпсвичНе начат
Ливерпуль
18:00
СаутгемптонНе начат
Брайтон
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
20:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
0 - 0 0 0
Леганес1 тайм
Алавес
18:15
ВильярреалНе начат
Валенсия
20:30
ВальядолидНе начат
Барселона
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
17:00
ВенецияНе начат
Парма
17:00
ТориноНе начат
Лечче
20:00
МиланНе начат
Интер
22:45
МонцаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
17:30
ВердерНе начат
Боруссия Д
17:30
АугсбургНе начат
Вольфсбург
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хольштайн
17:30
ШтутгартНе начат
Бавария
17:30
БохумНе начат
Фрайбург
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ренн
19:00
ПСЖНе начат
Лилль
21:00
МонпельеНе начат
Марсель
23:05
ЛансНе начат

Тренер "Ростова" Альба: матч с "Оренбугом" был невероятно сложный, непростой со всех точек зрения

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Джонатан Альба прокомментировал победу своей команды в выездном матче 20-го тура РПЛ сезона-2024/25 с "Оренбургом" (2:1).
Фото: ФК "Ростов"
"В целом, я считаю, что никогда в принципе не получается, что планируешь, но ребята бились до последнего, выложились на полную. Матч был невероятно сложный, непростой со всех точек зрения. На этом стадионе первые 15-20 минут всегда очень трудные для всех команд, поэтому к концу первого тайма мы уже выглядели гораздо лучше. В перерыве мы внесли небольшие корректировки как в атаке, так и в защите, и достигли желаемого результата", - приводит слова Альбы "Матч ТВ".

Футбольный клуб "Ростов" в субботу, 8 марта проводил в Оренбурге с местной одноименной командой матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 и одержал победу со счётом 2:1. В составе ростовчан забитыми голами отметились Максим Осипенко и Николай Комличенко.

Благодаря этой победе "Ростов" набрал 30 очков и продолжил занимать седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре южане в воскресенье, 16 марта, на своём поле примут "Краснодар". Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится