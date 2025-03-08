"В целом, я считаю, что никогда в принципе не получается, что планируешь, но ребята бились до последнего, выложились на полную. Матч был невероятно сложный, непростой со всех точек зрения. На этом стадионе первые 15-20 минут всегда очень трудные для всех команд, поэтому к концу первого тайма мы уже выглядели гораздо лучше. В перерыве мы внесли небольшие корректировки как в атаке, так и в защите, и достигли желаемого результата", - приводит слова Альбы "Матч ТВ".
Футбольный клуб "Ростов" в субботу, 8 марта проводил в Оренбурге с местной одноименной командой матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 и одержал победу со счётом 2:1. В составе ростовчан забитыми голами отметились Максим Осипенко и Николай Комличенко.
Благодаря этой победе "Ростов" набрал 30 очков и продолжил занимать седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре южане в воскресенье, 16 марта, на своём поле примут "Краснодар". Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Тренер "Ростова" Альба: матч с "Оренбугом" был невероятно сложный, непростой со всех точек зрения
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Джонатан Альба прокомментировал победу своей команды в выездном матче 20-го тура РПЛ сезона-2024/25 с "Оренбургом" (2:1).
Фото: ФК "Ростов"