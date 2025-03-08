"После такого поражения сложно что-то сказать. Надо быть честным: мы были ближе к поражению, чем к ничьей, но боролись. Пропустили с углового, это не оправдание, но я считаю, что этого углового не было. Мы играли против суперкоманды, которая должна бороться за титул. Хотели атаковать, но поняли, что нужно защищаться. Скорее, это хорошая работа ЦСКА, чем плохая наша. ЦСКА заслужил победу", - приводит слова Артиги "Матч ТВ".
Подмосковные "Химки" в субботу, 8 марта, в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 проводил выездной матч с московским ЦСКА и потерпел поражение со счётом 0:1 (единственный гол забил "армеец" Роша на 90+3 минуте).
После этого поражения у "Химок" в активе осталось 19 очков, с которыми команда Франка Артиги на данный момент располагается на двенадцатом месте в турнирной таблице. В следующем туре подмосковный клуб 15 марта на своем поле сыграет против грозненского "Ахмата".
Тренер "Химок" Артига - после поражения от ЦСКА: мы играли против суперкоманды
Главный тренер подмосковных "Химок" Франк Артига прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура РПЛ сезона-2024/25 с московским ЦСКА.
Фото: ФК "Химки"