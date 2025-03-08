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Марцел Личка рассказал, кто из игроков "Динамо" не сыграет с ЦСКА и "Локомотивом"

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка рассказал, на кого из травмированных можно будет рассчитывать в предстоящих матчах с ЦСКА и "Локомотивом".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Лунев — 100%. Сегодня утром он тренировался индивидуально. Дима [Скопинцев] будет готов, Макаров заболел, Маричалю и Чавесу нужно будет больше времени. Диего [Лаксальт] повредил голеностоп, его это беспокоит, даже когда он надевает бутсы. Он не может менять направление бега. Диего [Лаксальт], Нико [Маричалm] и Луис [Чавес] эту неделю не будут готовы", - приводит слова Лички "Матч ТВ".

На следующей неделе московскому "Динамо" предстоят два матча. Во-первых, в среду, 12 марта, бело-голубые в рамках первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 на выезде сыграют против московского ЦСКА - начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

Во-вторых, в субботу, 15 марта, динамовцы в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги в гостях проведут матч с московским "Локомотивом" - стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.

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