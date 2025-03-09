Латышонок: Вендел рассказал, что слышал определенные выкрики с трибун, поэтому в какой-то момент не выдержал

"Вендел что-то рассказывал после игры в раздевалке? Говорил, что слышал определенные выкрики с трибун, поэтому в какой-то момент не выдержал и на них отреагировал", - цитирует Латышонка "Матч ТВ".
"Факел" принимал на своем поле "Зенит" из Санкт-Петербурга в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги. Матч проходил в Воронеже и завершился поражением хозяев со счетом 0:2. На 73-й минуте полузащитник гостей Вендлел показал неприличный жест трибунам, за что был удален с поля главным арбитром встречи Виталием Мешковым.
Напомним, таким образом бразильский хавбек пропустит следующий матч чемпионата России, в котором сине-бело-голубые сыграют против "Спартака".