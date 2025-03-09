"В прошлом году мой "Атлетико Сеаренсе" играл в Серии D. За четыре тура до конца я ещё претендовал на звание лучшего бомбардира. В итоге его выиграл другой нападающий, но, считаю, я неплохо помог команде. Больше скажу: официально я ещё не закончил карьеру! Мне бы хотелось сыграть ещё один матч. Здесь, в России. И на этом поставить точку в профессиональных выступлениях", - сказал Ари в интервью "Чемпионату".
Ари выступал за московский "Локомотив", "Спартак" и "Краснодар". Всего нападающий провел в Российской Премьер-Лиге 225 матчей и записал на свой счет 66 забитых мячей и 46 результативных передач. На счету форварда 2 матча в составе национальной команды России. Ари является чемпионом России, а также обладателем Кубка страны.
На данный момент Ари является спортивным директором московского "Торпедо", а также владельцем бразильского клуба "Атлетико Сеаренсе". Нападающий выступал за свой клуб на протяжении двух сезонов, всего форвард провел за "Атлетико Сеаренсе" 62 матча и отметился 22-мя голами и 5-ю голевыми передачами.
Ари: официально я ещё не закончил карьеру! Мне бы хотелось сыграть ещё один матч - здесь, в России
Экс-игрок сборной России Ари заявил о желании провести прощальный матч в России.
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