«Дело не только в наличии или отсутствии финансов. Хотя не буду лукавить, на такие трансферы, которые вы видели в последнее окно, ресурсов нет, но даже если бы они были, мы бы не пошли таким путем в силу разных причин. На это влияет как отсутствие еврокубков, так и отсутствие возможности переводов футболистов в европейские клубы, по крайней мере, напрямую. Поэтому это не наш путь», - цитирует Бабаев «РИА Новости».
В прошедшее зимнее трансферное окно ЦСКА потратил 7,9 миллионов евро на двух новых игроков. В их числе оказались бразильский нападающий Алеррандро и аргентинский опорный полузащитник Родриго Вильягра.
«Зенит» вложил 34,3 миллиона евро в новых игроков. Большую часть этой суммы составил трансфер вингера из «Ботафого» Луиса Энрике.
«Спартак» потратил 29,9 миллионов евро на трёх новых игроков. При этом красно-белые обновили личный рекорд по стоимости покупки нового игрока. За форварда из Тринидад и Тобаго Ливая Гарсию заплатили 18,7 миллионов евро. Также были приобретены аргентинский вингер Пабло Солари и вратарь ЦСКА Илья Помазун.
Бабаев: даже если бы у ЦСКА были финансы, мы бы не пошли на такие трансферы, как другие команды
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не может позволить себе такие затраты на трансферы, как «Зенит» и «Спартак», и даже при наличии ресурсов не стал бы следовать такому пути.
Фото: ФК ЦСКА