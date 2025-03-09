«Величайший бомбардир! Что бы он ни говорил, но факт надо признать!» — написал Генич в своём телеграм-канале.
Его гол в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» стал 234-м в карьере, что позволило ему опередить Александра Кержакова и возглавить «Клуб 100» — список лучших бомбардиров, в который включены голы за клубы на высшем уровне и сборную.
Напомним, что конфликт между футболистом и комментатором начался ещё в 2022 году на фоне спора по забитым голам Ивана Сергеева в РПЛ. Недавно, в ноябре 2024 года, Дзюба снова высказал своё недовольство в адрес комментаторов, в частности в адрес Генича, заявив, что он играл на «первенстве водокачки».
Генич отреагировал на рекорд Дзюбы: величайший бомбардир!
Спортивный комментатор Константин Генич прокомментировал достижение форварда «Акрона» Артёма Дзюбы, который стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Фото: ФК "Акрон"