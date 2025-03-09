— Изучали ли вы правила, как поднять майку, чтобы не получить желтую карточку?
— А я всегда знал это правило, еще со времен Спартака. Понимал, что нужно сдерживать эмоции.
— Что значит ваша цитата на футболке?
— Я себя ассоциирую с гладиаторами. Для меня это воин, для которого нет цели, есть только путь. В конце этого пути ты наслаждаешься всем, что с тобой произошло. Плюс самурай ассоциируется с красным цветом, как и Акрон.
Иван Долинин, Rusfootball.info
Дзюба объяснил выбор цитаты про самурая на футболке после рекордного гола
Форвард «Акрона» Артём Дзюба рассказал о символике футболки, которую показал после забитого мяча в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).
Фото: кадр трансляции