"Я этого не говорил! Это абсурд, я уже за пределами штрафной на этом кадре. Если такая слышимость, то тогда бы и все разговоры в центре поля, наверное, были бы слышны. Я буду защищать свое имя — никогда не говорил таких вещей, это невозможно. Видео с дальней камеры, откуда звук записан, вообще не понять. И сами посудите, если я такое сказал на 65-й минуте, то при чем тут Вендел, которого удалили на 74-й? Его вообще нет в кадре, а я лицом к Беленову!", - приводит слова Божина "СЭ".
Ранее в СМИ, ссылаясь на видео трансляции встречи 20-го тура РПЛ между воронежским "Факелом" и петербургским "Зенитом", появилась информация, согласно которой защитник хозяев Сергей Божин, предположительно, в отношении аргентинского нападающего гостей Лусиано использовал оскорбительные выражения, а именно - "вставай, макака".
После завершения матча главный тренер "Зенита" Сергей Семак утверждал, что болельщики, а также один из игроков "Факела" оскорбительно вели себя в отношении легионеров сине-бело-голубых.
Игрок "Факела" ответил на обвинение в расизме: это абсурд, буду защищать свое имя
Защитник "Факела" Сергей Божин отреагировал на опубликованную в СМИ информацию, согласно которой он, предположительно, назвал футболиста "Зенита" Лусиано "макакой".
Фото: ФК "Факел"