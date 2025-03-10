«О каких?то систематических проблемах речь не идет. Это та же команда, что была в начале сезона, которая забивала, у которой была хорошая серия побед. Вопрос в том, что нам снова нужно почувствовать ту уверенность в себе. Потому что моменты есть, но, к сожалению, мы их не реализовываем. Как только нас прорвет, дела пойдут в гору. Поэтому о каких?то системных проблемах говорить нельзя», — заявил Монтес «Матч ТВ».
В рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» со счётом 1:1. Этот результат продлил безвыигрышную серию «железнодорожников» в чемпионате до пяти матчей.
После 20 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем матче в рамках Российской Премьер-Лиги команда встретится со своим ближайшим соперником — московским «Динамо». Встреча пройдёт 15 марта на домашнем стадионе «РЖД Арена».
Защитник "Локомотива" Монтес рассказал, чего не хватает команде по сравнению с началом сезона
Защитник «Локомотива» Сесар Монтес отметил, что у команды нет системных проблем, а серия без побед связана с неудачной реализацией моментов.
Фото: ФК "Локомотив"