«Во-первых, мы всегда выступали против любых видов дискриминации. Таких явлений не должно быть в футболе. Мы видим в СМИ эти недопубликации, идет искусственное нагнетание, которое не может оставить нашу команду равнодушной. Мы объединяемся вокруг нашего вице-капитана, мы поддерживаем Сережу Божина. Это абсурд!
Более того, мы созвонились с Сергеем Богдановичем Семаком и пришли к полному взаимопониманию как тренеры. Мы договорились, что движемся дальше и занимаемся развитием футбола в России. Мы уходим от грязи, которая лезет из СМИ», — заявил Пятибратов Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что Сергей Божин якобы спровоцировал бразильца.
Сергей Божин выступает за «Факел» с июля 2022 года. За это время он провёл 107 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего защитника составляет 750 тысяч евро.
После 20 туров «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков. Отставание от 14-го места составляет 3 очка. Следующий матч «Факел» проведёт 15 марта в гостях против «Оренбурга» на стадионе «Газовик».
Наставник "Факела" прокомментировал обвинения против Божина: это абсурд! Мы видим в СМИ эти недопубликации
Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов ответил на обвинения, возникшие после матча с «Зенитом» (0:2) в 20-м туре РПЛ, в котором полузащитник петербургской команды Вендел был удалён за неприличный жест в адрес болельщиков «Факела».
Фото: ФК "Факел"