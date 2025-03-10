«Сделка близка к завершению. В ближайшее время Кевин подпишет контракт с «Ривер», — цитирует агентство «РБ Спорт».
Кевин Кастаньо стал игроком «Краснодара» в январе 2024 года, перейдя из мексиканского «Крус Асуль» за 7,3 миллионов евро. За это время он принял участие в 32 матчах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего колумбийца составляет 6 миллионов евро.
Кроме того, Кевин Кастаньо вызывается в сборную Колумбии и уже провел 16 матчей за свою национальную команду.
Агентство Кевина Кастаньо сообщило о близости его перехода в "Ривер Плейт"
Агентство Top Champ Management сообщило, что полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо близок к переходу в аргентинский клуб «Ривер Плейт».
Фото: ФК "Краснодар"