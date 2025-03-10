"Я никого не обвиняю, это лично моё предположение, но это могло быть не случайно, а сделано по указке. Думаю, это могли сделать со стороны "Спартака". Могли подговорить людей на трибуне, сделать подсадных, ведь многих можно уговорить сделать это за пару тысяч. Странно, что перед матчем со "Спартаком" с трибуны стали ухать", - приводит слова Шарифи Legalbet.
Петербургский "Зенит" 8 марта на выезде проводили матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским "Факелом". После матча представители сине-бело-голубых утверждали, что зрители на трибунах использовали оскорбительные выражения на расовой почве против легионеров "Зенита".
Позже в СМИ была опубликована видеозапись с уханием болельщиков "Факела". Этим в петербургском клубе объясняли показ полузащитником Венделом нецензурного жеста, за что бразилец был удален.
Шарифи: "Спартак" мог подговорить людей, чтобы с трибуны стали ухать в матче "Зенита"
Бывший защитник "Факела" Наим Шарифи поделился своим мнением об оскорбительном поведении болельщиков воронежского клуба в матче с петербургским "Зенитом" в матче 20-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Факел"