"У нас сейчас нет форвардов, к сожалению. Даже близко к тем, которые были в любое другое поколение. Тюкавин сломался, и даже не знаешь, кем его можно заменить. Чалов? Не видел в нем лидера сборной. Хорошо себя проявлял в ЦСКА? 15 лет назад и Кержаков был в сумасшедшей форме... Давайте это вспомним. На данный момент он слабый. Поехал "в более сильный чемпионат", где не может себя проявить, отовсюду вылетели", - приводит слова Быстрова "СЭ".
Нападающий Федор Чалов с августа 2024 годы выступает в составе греческого ПАОКа, который выкупил форварда у московского ЦСКА за 3 миллиона евро и заключил с ним контракт на срок до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне россиянин в составе своей новой команды в общей сложности принял участие в 34 официальных матчах, в которых забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 9 миллионов евро.
Быстров назвал Чалова слабым форвардом: не видел в нем лидера сборной
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров поделился своим мнением о нынешнем уровне российских нападающих.
Фото: ФК ПАОК