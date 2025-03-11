"Трата большого количества денег не влечёт за собой победу в чемпионате. Тренеру предстоит ждать, когда игроки адаптируются. Существует огромное количество обстоятельств, которые определяют победу команды в чемпионате, и потраченные деньги – не единственное из них", - приводит слова Рианчо "Евро-Футбол.Ру".
Московский "Спартак" во время зимнего трансферного окна оформил следующие приобретения: тринидадский нападающий Ливай Гарсия (выкуплен у афинского АЕКа за 18,7 млн евро), аргентинский вингер Пабло Солари (выкуплен у "Ривер Плейт" за 10 млн евро), вратарь Илья Помазун (выкуплен у московского ЦСКА за 1,2 млн евро).
После 20-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак", имея в активе 40 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице. Отставание красно-белых от "Краснодара" и "Зенита" составляет 3 очка.
Рианчо - о больших тратах "Спартака": это не влечёт за собой победу в чемпионате
Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо поделился своим мнением о трансферной кампании красно-белых в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"