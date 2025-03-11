"Зорин - молодой игрок, но у него уже есть много хороших качеств. Мы все стараемся поддержать его сейчас. Видно, что он выкладывается на максимум. На мой взгляд, он уже может играть в больших командах. Хотя он же и так уже играет за такую, за "Спартак", просто сейчас находится в аренде у нас. Думаю, он сможет проявить себя в ближайшем будущем и будет играть в составе сборной России", - заявил Гандри.
В текущем сезоне на счету 21-летнего полузащитника Даниила Зорина шесть матчей в РПЛ и шесть - в Кубке России. Два из них он провёл в весенней части сезона после перехода в "Ахмат", Напомним, клуб из столицы Чечни арендовал воспитанника "Спартака" до конца сезона без права выкупа.
Аренда в "Ахмат" стала для Зорина второй в карьере. С августа по декабрь 2023 года он выступал в составе минского "Динамо". В текущем сезоне на счету футболиста два забитых мяча и три результативные передачи.
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Гандри - об арендованном у "Спартака" Зорине: в ближайшее время он будет играть в сборной России
Защитник "Ахмата" Надер Гандри высказался об игре полузащитника грозненцев Даниила Зорина, которых перебрался в команду на правах аренды из "Спартака" минувшей зимой.
Фото: ФК "Ахмат" ВКонтакте