"Поражение "Рубину"? Ничего страшного не произошло, Станковичу и тренерскому штабу надо разобрать матч. Эмоций много, особенно у Деяна. Мне кажется, в какой-то момент он может сам побежать и забить. Человек болеет командой и игрой, даёт эмоции", - цитирует Титова Metaratings
Московский "Спартак" уступил "Рубину" (1:2) на выезде в рамках 20-го тура РПЛ. Дублем в составе казанцев отметился форвард Мирлинд Даку. Единственный гол красно-белых в игре ударом с пенальти забил аргентинский полузащитник Эсекьель Барко. В турнирной таблице чемпионата России подопечные Станковича занимают третье место с 40 очками и отставанием от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" в три очка.
В 21-м туре Премьер-лиги "Спартак" встретится с "Зенитом". Игра пройдёт в воскресенье, 16 марта.
Экс-капитан "Спартака" Титов: кажется, Станкович в какой-то момент сам может побежать и забить
Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов высказался о поражении красно-белых от "Рубина" (1:2) в 20-м туре РПЛ, а также прокомментировал вовлечённость в игру тренера команды Деяна Станковича.
Фото: официальный сайт "Спартака"