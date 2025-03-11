Полузащитник "Акрона" Лончар: на сегодняшний день я никакие варианты не рассматриваю

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар сообщил, что он доволен своей игрой в клубе и не планирует уходить в другой клуб, несмотря на слухи о возможных переходах.

Фото: ФК "Акрон"





Ранее уже появлялась информация о том, что к игроку проявляют интерес ведущие клубы Российской Премьер-Лиги, включая



Стефан Лончар перешёл в «Акрон» прошлым летом из венгерского «Дебрецена» за 125 тысяч евро. В текущем сезоне он провёл 20 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего полузащитника составляет 1,5 миллиона евро.



«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 20 туров, набрав 25 очков. «У меня контракт был автоматически продлен до 2027 года, поэтому вопрос о каких-то соглашениях не стоит. Я определенно нашел себя в «Акроне», в этой команде. У меня здесь все хорошо идет и, будем надеяться, дальше будет продолжаться только так. Здесь, в «Акроне», я играю в свой лучший футбол в карьере. И если я куда-то уйду, то неизвестно, что из этого выйдет: футбол такая вещь, когда от перехода куда-либо может быть только хуже. Поэтому на сегодняшний день я никакие варианты не рассматриваю», — заявил Лончар « ВсеПроСпорт ».Ранее уже появлялась информация о том, что к игроку проявляют интерес ведущие клубы Российской Премьер-Лиги, включая ЦСКА и « Спартак ».Стефан Лончар перешёл в «Акрон» прошлым летом из венгерского «Дебрецена» за 125 тысяч евро. В текущем сезоне он провёл 20 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего полузащитника составляет 1,5 миллиона евро.«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 20 туров, набрав 25 очков.

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ЦСКА