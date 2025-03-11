«Матвей Кисляк много кому может нравиться. И с учетом его игры, было бы странно, будь иначе. Но у нашего воспитанника пятилетний контракт и высшая оценка игры от тренерского штаба. Тут даже не о чем говорить», — написал Брейдо в личном Telegram-канале.
В текущем сезоне Кисляк сыграл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге и 6 матчей в Кубке России за ЦСКА, отметившись одним забитым голом. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 1,2 миллиона евро.
Очная встреча между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги запланирована на 27 апреля. Матч пройдет на домашнем стадионе красно-белых — «Лукойл Арене».
В ЦСКА прокомментировали слухи об интересе "Спартака" к Кисляку
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о возможном переходе 19-летнего полузащитника армейцев Матвея Кисляка в «Спартак».
Фото: ФК ЦСКА