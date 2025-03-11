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Даниил Денисов прокомментировал возможное отсутствие Вендела в матче "Зенит" — "Спартак"

Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился своим мнением по поводу того, что полузащитник «Зенита» Вендел может пропустить матч с красно-белыми в 21-м туре РПЛ, который состоится 16 марта в Москве.
Фото: ФК "Спартак"
«А у нас пропустит матч Дуарте, остальные футболисты доступны. Я сконцентрировался бы на этом и думал бы о себе», — цитирует Денисова Sport24.

Напомним, что 8 марта «Зенит» одержал победу над «Факелом» со счётом 2:0. На 74-й минуте матча был удалён Вендел за неприличный жест в адрес болельщиков.

9 марта в игре «Спартака» с «Рубином» удалили центрального защитника красно-белых Дуарте после стычки с нападающим казанцев Даку. В текущем сезоне Дуарте принял участие в 12 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

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