«Продолжается разбирательство по этому делу, и в настоящее время группа CAS находится на обсуждении. На данный момент у меня нет дополнительной информации, которую я мог бы вам предоставить», — цитирует пресс-службу CAS «Чемпионат».
Напомним, что Владимир Федотов занимал пост главного тренера ЦСКА с 2022 по 2024 год. В свой первый сезон он вместе с командой завоевал Кубок России и занял второе место в Российской Премьер-Лиге. Однако во втором сезоне результаты были уже не такими успешными: ЦСКА занял лишь шестое место в чемпионате и не смог преодолеть финал Пути РПЛ Кубка России. После этого тренера было решено уволить.
В августе стало известно, что Федотов подал иск в Палату по разрешению споров РФС с требованием компенсации в размере 200 млн рублей.
CAS еще не завершил рассмотрение дела между ЦСКА и Федотовым
Спортивный арбитражный суд сообщил, что продолжается разбирательство по делу между московским ЦСКА и бывшим тренером команды Владимиром Федотовым.
Фото: ФК ЦСКА