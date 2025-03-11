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Защитник "Динамо" Касерес: адаптация проходит очень хорошо, стадион прекрасный!

Защитник "Динамо" Хуан Касерес рассказал об адаптации в московском клубе.
Фото: ФК "Динамо"
"Адаптация проходит очень хорошо. Стадион прекрасный! Надеюсь, я смогу сыграть еще много матчей здесь", - цитирует Касереса "СЭ".

Хуан Касерес перешел в московское "Динамо" из аргентинского "Лануса" в зимнее трансферное окно за 3,4 миллионов евро и заключил контракт до конца 2029 года. Парагвайский защитник провел за бело-голубых во всех турнирах 2 матча и отметился 1 результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего защитника в 1 миллион евро.

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