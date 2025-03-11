"У Кости всё нормально. Он вернулся в Москву. Готовится, чтобы быстрее восстановиться. Доктор сказал, что операция прошла по плану. Костя бросать футбол пока не собирается", - цитирует Сафонова "Чемпионат".
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на выезде сыграл вничью с "Ростовом" (1:1). Нападающий бело-голубых Константин Тюкавин получил травму в первом тайме и был заменен - форвард перенес операцию на крестообразных связках колена. Сообщалось, что форвард пропустит около шести месяцев.
После 20-ти сыгранных туров бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками.
Агент Тюкавина сообщил, что нападающий вернулся в Москву
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о возвращении нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина в столицу России.
Фото: ФК "Динамо"