— Пока не понимаю, что произошло. Но непривычно было смотреть первую игру своих против Махачкалы по телефону, что меня нет на поле. Придется привыкать.
— Пересматривал ли момент с Осипенко? Когда почувствовал, что это кресты?
— Не знаю, оступился, может, еще что. Думаю, что повлияло, что меня за майку потянул. Много факторов. Я не собираюсь анализировать. Как-то произошло. Было и было, - цитирует Тюкавина "Матч ТВ".
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на выезде сыграл вничью с "Ростовом" (1:1). Нападающий бело-голубых Константин Тюкавин получил травму в первом тайме и был заменен - форвард перенес операцию на крестообразных связках колена. Сообщалось, что форвард пропустит около шести месяцев.
В текущем сезоне нападающий провел за "Динамо" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего форварда в 16 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 20-ти сыгранных туров бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками. В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги команда Марцела Лички одержала домашнюю победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 4:0.
Тюкавин: пока не понимаю, что произошло. Непривычно было смотреть первую игру "Динамо" против Махачкалы по телефону
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал состояние здоровья после возвращения в Москву.
Фото: ФК "Динамо"