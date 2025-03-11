- Классический срок – до восьми месяцев. Первые три месяца показывают, может ли игрок вернуться раньше. Вернуться к первому туру нового сезона вероятность очень низкая. Мы не будем подгоняться под эти сроки и рисковать здоровьем молодого спортсмена.
Напомним, форвард столичного "Динамо" Константин Тюкавин был прооперирован в Германии после травмы крестообразных связок правого колена, полученной в 19-м туре чемпионата России. Сегодня, 11 марта, футболист сборной России вернулся из Мюнхена в Москву.
В этом сезоне 22-летний нападающий принял участие в 22 матчах за бело-голубых в РПЛ и Кубке России, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи на партнеров.
Источник: "Матч ТВ"
Врач "Динамо" - о сроках восстановления Тюкавина: вернуться к 1-му туру нового сезона вероятность очень низкая
Врач московского "Динамо" Александр Родионов рассказал, сколько потребуется форварду Константину Тюкавину на восстановление после операции.
Фото: ФК "Динамо"