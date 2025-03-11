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Врач "Динамо" - о сроках восстановления Тюкавина: вернуться к 1-му туру нового сезона вероятность очень низкая

Врач московского "Динамо" Александр Родионов рассказал, сколько потребуется форварду Константину Тюкавину на восстановление после операции.
Фото: ФК "Динамо"
- Классический срок – до восьми месяцев. Первые три месяца показывают, может ли игрок вернуться раньше. Вернуться к первому туру нового сезона вероятность очень низкая. Мы не будем подгоняться под эти сроки и рисковать здоровьем молодого спортсмена.

Напомним, форвард столичного "Динамо" Константин Тюкавин был прооперирован в Германии после травмы крестообразных связок правого колена, полученной в 19-м туре чемпионата России. Сегодня, 11 марта, футболист сборной России вернулся из Мюнхена в Москву.

В этом сезоне 22-летний нападающий принял участие в 22 матчах за бело-голубых в РПЛ и Кубке России, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи на партнеров.

Источник: "Матч ТВ"

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