Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
16:00
РубинНе начат
Акрон
16:00
СпартакНе начат
Ростов
18:15
ЗенитНе начат
ЦСКА
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Лилль
20:45
Боруссия ДНе начат
Арсенал
23:00
ПСВНе начат
Атлетико
23:00
Реал МадридНе начат
Астон Вилла
23:00
БрюггеНе начат

В КДК РФС высказались о деле Вендела: "Зенит" предоставил ряд доказательств

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с удалением полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела».
Фото: ФК "Зенит"
«Все документы, которые «Зенит» хотел представить, он представил КДК. Все доказательства, которые стороны считают необходимым предоставить, предоставляются КДК, а КДК оценивает эти доказательства. На сегодняшний день «Зенит» предоставил ряд доказательств, о которых они говорили», — заявил Григорьянц «СЭ».

Напомним, что на 74-й минуте встречи бразилец получил красную карточку за неприличный жест в адрес трибун. Позже появилась информация, что таким образом он отреагировал на расистские выкрики фанатов воронежской команды.

На данный момент Вендел не сможет принять участие в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против московского «Спартака» из-за полученной красной карточки.

После 20 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится