«Все документы, которые «Зенит» хотел представить, он представил КДК. Все доказательства, которые стороны считают необходимым предоставить, предоставляются КДК, а КДК оценивает эти доказательства. На сегодняшний день «Зенит» предоставил ряд доказательств, о которых они говорили», — заявил Григорьянц «СЭ».
Напомним, что на 74-й минуте встречи бразилец получил красную карточку за неприличный жест в адрес трибун. Позже появилась информация, что таким образом он отреагировал на расистские выкрики фанатов воронежской команды.
На данный момент Вендел не сможет принять участие в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против московского «Спартака» из-за полученной красной карточки.
После 20 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка.
В КДК РФС высказались о деле Вендела: "Зенит" предоставил ряд доказательств
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с удалением полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела».
Фото: ФК "Зенит"