Бывшая супруга Аршавина рассказала, почему отдала сына в академию "Спартака"

«В детском футболе я не понимаю ничего, спросила совета у старших товарищей — подсказали обратиться в «Спартак». Но это не значит, что его туда сразу взяли, нет. В течение месяца он был на просмотре, проходил через это, терпел. А теперь все... «Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог» и вот это все. Не значит же, что ребенок должен идти по стопам своего отца. Мне кажется, в сложившейся ситуации, наверное, это даже и лучше», — цитирует Барановскую «СЭ».
Напомним, что Андрей Аршавин является воспитанником «Зенита» и провел за основную команду 376 матчей, в которых забил 80 голов и отдал 108 результативных передач. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА. В 2006 году его признали лучшим футболистом года в России.
В настоящее время Андрей Аршавин занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию клуба «Зенит».