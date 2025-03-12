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Гранат: в матче ЦСКА — "Динамо" все решит чья-то нелепая ошибка

Бывший российский футболист Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и московским "Динамо".
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
"Возможно, в матче ЦСКА — "Динамо" всё решит чья-то нелепая ошибка, как в игре "Рубин" — "Спартак". Это может изменить исход матча. Но если всё будет стабильно, не думаю, что игра будет яркой, ведь это первый матч", - цитирует Граната "Чемпионат".

Сегодня, 12-го марта, ЦСКА примет на своем поле московское "Динамо" в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток запланирован на 20:30 по московскому времени. Напомним, что действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".

После 20-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. Команда Марко Николича занимает шестое место с 35-ю очками в своем активе.

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