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Рожков: не согласен, что "Рубин" ни за что не борется - у нас нет равнодушных

Защитник "Рубина" Илья Рожков высказался об амбициях казанского клуба.
Фото: ФК "Рубин"
"Не согласен, что "Рубин" ни за что не борется. Да, у нас не было трансферов, но у нас команда, которая играет за счёт характера — равнодушных у нас нет. Мы готовы бороться за каждый мяч! Именно это делает нас сильнее и мы двигаемся вперёд. Считаю, мы готовы бороться за высшие места", - цитирует Рожкова "Чемпионат".

После 20-ти сыгранных туров казанский "Рубин" располагается на 8-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29-ю набранными очками. В 21-м туре чемпионата России казанцы сыграют на своем поле с "Пари НН", который занимает 11-е место с 19-ю очками в своем активе.

Сегодня, 12-го марта, команда Рашида Рахимова сыграет на выезде с екатеринбургским "Уралом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России, стартовый свисток запланирован на 16:00 по московскому времени. Напомним, что действующим обладателем Кубка страны является петербургский "Зенит".

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