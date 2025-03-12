"Костя — очень важный футболист для команды как на поле, так и за его пределами. Поэтому, безусловно, Тюкавина будет не хватать. Но в матче с махачкалинским "Динамо" мы увидели, как играет Маухуб. Он сделал ровно то, что от него требуется. Мы не сомневаемся в качествах Маухуба. Верим, что он докажет это на поле", - цитирует Гафина Sport24.
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" сыграло вничью на выезде с "Ростовом" 1:1. Нападающий гостей Константин Тюкавин получил травму в первом тайме и был заменен. Позже форвард перенес операцию на крестообразных связках колена, сообщалось, что игрок пропустит из-за травмы около шести месяцев.
После 20-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. В 21-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с московским "Локомотивом", который занимает пятую строчку в таблице.
Гафин: нам будет не хватать Тюкавина, но мы верим в Маухуба
Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о травме Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"