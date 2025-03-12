"Поехал бы работать в Китай? За деньги да. На стажировку туда просто так, конечно, я не поехал бы", - приводит слова Мостового "Матч ТВ".
Напомним, на прошлой неделе 56-летний Александр Мостовой получил лицензию тренера. Бывший футболист ранее говорил, что будет рассматривать только предложения от клубов российской Премьер-лиги, а также допустил, что может и вовсе не начать тренерскую карьеру.
Российский тренер Леонид Слуцкий возглавляет китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" с конца декабря 2023 года. Два сезона подряд он с командой из Шанхая становился обладателем Суперкубка Китая.
Мостовой - о возможной работе в Китае: за деньги да. На стажировку, конечно, не поехал бы
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что не поехал бы в Китай стажироваться.
Фото: социальные сети Мостового