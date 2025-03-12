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Дзюба: Бабич меня закрыл? Это невозможно

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба после матча Кубка России со "Спартаком" рассказал, почему поменялся футболками с защитником Срджаном Бабичем.
Фото: ФК "Акрон"
"Почему поменялся футболками с Бабичем? Мы с ним хорошо общаемся, это сильный защитник. Он меня закрыл? Это невозможно", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".

В среду, 12 марта, тольяттинский "Акрон" уступил на своем поле московскому "Спартаку" в матче второго этапа четвертьфинала Пути Регионов Кубка России со счетом 2:3 и покинул турнир. Нападающий Артем Дзюба вышел на поле на 61-й минуте игры и отличился забитым мячом спустя всего девять минут. Этот гол стал для форварда 235-м на всю карьеру.

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