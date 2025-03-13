"Давайте мы доиграем этот сезон и обсудим будущее Фабиана. Предметных переговоров зимой с ним, наверное, не было. Но в целом мы рассчитываем на Фабиана в сезоне. Он показывает высокий уровень, и в матче с Махачкалой играл уверенно", - цитирует Пивоварова "Чемпионат".
В текущем сезоне Фабиан Бальбуэна провел за московское "Динамо" во всех турнирах 18 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего защитника в 2,8 миллионов евро, контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до конца этого сезона.
После 20-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками.
В московском "Динамо" высказались о будущем Бальбуэны
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о будущем защитника Фабиана Бальбуэна.
Фото: ФК "Динамо"