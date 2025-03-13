Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Олимпиакос
20:45
Буде-ГлимтНе начат
Лацио
20:45
Виктория ПНе начат
Айнтрахт
20:45
АяксНе начат
Атлетик
20:45
РомаНе начат
Лион
23:00
ФКСБНе начат
Тоттенхэм
23:00
АЗ АлкмарНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
Реал СосьедадНе начат
Рейнджерс
23:00
ФенербахчеНе начат

Лига конференций УЕФА

Лугано
20:45
ЦелеНе начат
Рапид
20:45
БорацНе начат
Серкль Брюгге
20:45
ЯгеллонияНе начат
Юргорден
20:45
ПафосНе начат
Витория
23:00
БетисНе начат
Фиорентина
23:00
ПанатинаикосНе начат
Легия
23:00
МольдеНе начат
Челси
23:00
КопенгагенНе начат

В московском "Динамо" высказались о будущем Бальбуэны

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о будущем защитника Фабиана Бальбуэна.
Фото: ФК "Динамо"
"Давайте мы доиграем этот сезон и обсудим будущее Фабиана. Предметных переговоров зимой с ним, наверное, не было. Но в целом мы рассчитываем на Фабиана в сезоне. Он показывает высокий уровень, и в матче с Махачкалой играл уверенно", - цитирует Пивоварова "Чемпионат".

В текущем сезоне Фабиан Бальбуэна провел за московское "Динамо" во всех турнирах 18 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего защитника в 2,8 миллионов евро, контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до конца этого сезона.

После 20-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится