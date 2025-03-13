«Честно говоря, газон немного удивил. Я помню, в это время года всегда он был хорошим. Говорят, не так давно был снег, поэтому и такое качество газона. Ничего страшного, все были в равных условиях. Всем было тяжело: и нам, и им.
Сказался ли газон на нашей игре? Конечно, мы стараемся играть в более комбинированный футбол, через пас. «Ростов» тоже не хуже так играет. Я думаю, что было тяжело обеим командам, шансы были равны. В принципе, тут не надо ссылаться на газон. Нужно действовать от своей игры», — заявил Чистяков «РБ Спорт».
Напомним, что Дмитрий Чистяков выступал за «Ростов» с июля 2019 по октябрь 2020 года. За это время он принял участие в 25 матчах, в которых отметился одним забитым голом. Его текущий контракт с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 31-летнего защитника составляет 1,2 миллиона евро.
«Зенит» — действующий обладатель Кубка России. В прошлом году в суперфинале сине-бело-голубые обыграли «Балтику» со счётом 2:1. Чтобы выйти в суперфинал этого розыгрыша, «Зениту» предстоит пройти «Ростов» и победить в финале пути РПЛ либо «Динамо», либо ЦСКА.
Чистяков — о состоянии газона в матче против "Ростова": было тяжело играть в комбинированный футбол через пас
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями о матче против «Ростова» (1:0) в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, отметив состояние газона.
Фото: ФК "Зенит"