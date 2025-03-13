Доволен ли я своей ролью в команде? Конечно, я доволен. Самое главное приносить пользу команде и отдаваться на сто процентов на поле. Как я воспринимал слухи, что на мою позицию зимой искали игрока? Я сосредоточен на том, что происходит на поле. Слухи слухами, они всегда есть. Самое главное отдавать себя на пользу «Спартаку», — заявил Мартинс «Матч ТВ».
В текущем сезоне Мартинс сыграл 22 матча, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего полузащитника составляет 5 миллионов евро.
Прошедшей зимой ходили слухи о том, что «Спартак» планирует приобрести нового центрального полузащитника. В числе возможных кандидатов были Иван Илич из «Торино», Жедсон Фернандеш из «Бешикташа» и Родриго Саласар из «Браги».
Мартинс рассказал, что думает о возможных трансферах новых игроков в "Спартак" на его позицию
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс заявил, что полностью доволен своей ролью в команде и не обращает внимания на слухи о возможном подписании нового центрального хавбека.
Фото: ФК "Спартак"