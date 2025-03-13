«Конечно, он золотой медалист и в совершенстве знает английский. Когда он переходил в «Спартак», то я сразу в одном из интервью сказал, что, на мой взгляд — это футболист для «Спартака» на десятилетие. Вроде как незаметно, а Умяров уже 7-й год играет в клубе, поэтому до 10, возможно, дойдет, а там и капитанская повязка», — заявил Ларин «СЭ».
Умяров присоединился к «Спартаку» в январе 2019 года, перейдя из «Чертаново» за 300 тысяч евро. За это время он провёл 152 матча за клуб, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Умярова составляет 3,5 миллионов евро.
Ларин: Умяров может получить капитанскую повязку в "Спартаке"
Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказал мнение, что полузащитник «Спартака» Наиль Умяров имеет потенциал стать капитаном красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"