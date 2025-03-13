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Дзюба: еще не верю в происходящее. Всего трясет, как пацана малолетнего

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба поделился эмоциями от вызова в сборную России.
Фото: сборная России
- Честно говоря, до сих пор не верю во все происходящее. Сегодня с утра позвонил Валерий Георгиевич, мы хорошо поговорили, спросил, готов ли я приехать на сбор. Я ответил, что, конечно, готов. И вот с тех пор сижу, всего трясет, как пацана малолетнего. Шок — одно слово.

Сегодня, 13 марта, тренерский штаб национальной сборной России во главе с Валерием Карпиным объявили окончательный список игроков, вызванных на мартовские учебно-тренировочные сборы. В итоговый состав попал 36-летний форвард "Акрона" Артем Дзюба.

Напомним, в минувшие выходные Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Чтобы обойти Александра Кержакова с списке лучших бомбардиров в истории сборной страны, Дзюбе достаточно забить всего один мяч.

Источник: "Матч ТВ"

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