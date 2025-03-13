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Тарханов: не стал бы давать Венделу дисквалификацию

Футбольный тренер Александр Тарханов высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать полузащитника петербургского "Зенита" Вендела за неприличный жест в адрес болельщиков "Факела".
Фото: скриншот трансляции "Матч Премьер"
"Телевидение зафиксировало, что Вендел в матче с "Факелом" показал средний палец. Поэтому, наверное, справедливо, что КДК оставил в силе красную карточку. Хотя я бы не стал давать ему дисквалификацию, потому что он показал палец не просто так, а в ответ на оскорбление", - приводит слова Тарханова "Чемпионат".

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на заседании, проведенном 13 марта, принял решение за неприличный жест в адрес болельщиков воронежского "Факела" дисквалифицировать полузащитника петербургского "Зенита" Вендела на два матча. При этом исполнении данной санкции на один матч будет реальным, а на другой матч - условным.

Таким образом, бразильский хавбек не сможет принять участие в матче 21-го тура РПЛ против московского "Спартака".

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