Тарханов: не стал бы давать Венделу дисквалификацию

"Телевидение зафиксировало, что Вендел в матче с "Факелом" показал средний палец. Поэтому, наверное, справедливо, что КДК оставил в силе красную карточку. Хотя я бы не стал давать ему дисквалификацию, потому что он показал палец не просто так, а в ответ на оскорбление", - приводит слова Тарханова "Чемпионат".
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на заседании, проведенном 13 марта, принял решение за неприличный жест в адрес болельщиков воронежского "Факела" дисквалифицировать полузащитника петербургского "Зенита" Вендела на два матча. При этом исполнении данной санкции на один матч будет реальным, а на другой матч - условным.
Таким образом, бразильский хавбек не сможет принять участие в матче 21-го тура РПЛ против московского "Спартака".