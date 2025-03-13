"А Умяров в сборную вообще не рассматривается? Тем более в отсутствие Глебова и Баринова. Кисляк - без вопросов. Но мне кажется, Наиль, как железобетонный игрок старта Спартака тоже мог бы вызов получить", - написал Генич в своём телеграм-канале.
13 марта был объявлен окончательный список футболистов, которые получили вызов в сборную России для участия в мартовском учебно-тренировочном сборе. В этот список не вошёл полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров, который до сих пор не провёл ни одного матча в основном составе сборной России.
В текущем сезоне хавбек принял участие в 22 официальных матчах, забил 1 гол и получил 7 желтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.
Генич: а Умяров в сборную России вообще не рассматривается?
Футбольный комментатор Константин Генич высказался об отсутствии в составе сборной России полузащитника московского "Спартака" Наиля Умярова.
Фото: РПЛ