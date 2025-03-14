Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Олимпиакос
2 - 1 2 1
Буде-ГлимтЗавершен
Лацио
1 - 1 1 1
Виктория ПЗавершен
Айнтрахт
4 - 1 4 1
АяксЗавершен
Атлетик
3 - 1 3 1
РомаЗавершен
Лион
3 - 0 3 0
ФКСБ2 тайм
Тоттенхэм
3 - 1 3 1
АЗ Алкмар2 тайм
Манчестер Юнайтед
2 - 1 2 1
Реал Сосьедад2 тайм
Рейнджерс
0 - 2 0 2
Фенербахче2 тайм

Лига конференций УЕФА

Лугано
5 - 4 (П 1 - 3) 5 413
ЦелеЗавершен
Рапид
2 - 1 2 1
БорацЗавершен
Серкль Брюгге
2 - 0 2 0
ЯгеллонияЗавершен
Юргорден
3 - 0 3 0
ПафосЗавершен
Витория
0 - 3 0 3
Бетис2 тайм
Фиорентина
3 - 0 3 0
Панатинаикос2 тайм
Легия
1 - 0 1 0
Мольде2 тайм
Челси
1 - 0 1 0
Копенгаген2 тайм

Жена Карпина рассказала о том, как происходило расставание Валерия с "Ростовом"

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала уход своего мужа с поста наставника главного тренера футбольного клуба "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"
"На самом деле я не могу сказать, что у него стало больше свободного времени, он просто сейчас занимается немного другими делами. Расставание происходило тяжело и болезненно. Для него это было не просто место работы, "Ростов" был его домом и семьей, конечно, решение давалось нелегко", - приводит слова Карпиной "Матч ТВ".

Валерий Карпин 25 февраля объявил об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Ростов", объяснив свое решение необходимостью сконцентрировать свои усилия на работе в сборной России. 56-летний специалист работал наставником южан с декабря 2017 г. по август 2021 г. и с марта 2022 г. по февраль 2025 г.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится