"На самом деле я не могу сказать, что у него стало больше свободного времени, он просто сейчас занимается немного другими делами. Расставание происходило тяжело и болезненно. Для него это было не просто место работы, "Ростов" был его домом и семьей, конечно, решение давалось нелегко", - приводит слова Карпиной "Матч ТВ".
Валерий Карпин 25 февраля объявил об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Ростов", объяснив свое решение необходимостью сконцентрировать свои усилия на работе в сборной России. 56-летний специалист работал наставником южан с декабря 2017 г. по август 2021 г. и с марта 2022 г. по февраль 2025 г.
Жена Карпина рассказала о том, как происходило расставание Валерия с "Ростовом"
Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала уход своего мужа с поста наставника главного тренера футбольного клуба "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"