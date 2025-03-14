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Аршавин оценил решение отменить красную карточку игрока "Факела" Якимова

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался об отмене красной карточки футболиста воронежского "Факела" Вячеслава Якимова.
Фото: ФК "Зенит"
"Здорово, что отменили красную карточку Якимова. Это одно из немногих решений КДК, которое разумное, потому по-футбольному, конечно, нельзя было удалять его", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

Полузащитник Вячеслав Якимов был удален в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 за фол на игроке петербургского "Зенита" Лусиано. В четверг, 13 марта, на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС было принято решение об отмене красной карточки футболиста.

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