"Здорово, что отменили красную карточку Якимова. Это одно из немногих решений КДК, которое разумное, потому по-футбольному, конечно, нельзя было удалять его", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Полузащитник Вячеслав Якимов был удален в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 за фол на игроке петербургского "Зенита" Лусиано. В четверг, 13 марта, на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС было принято решение об отмене красной карточки футболиста.
Аршавин оценил решение отменить красную карточку игрока "Факела" Якимова
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался об отмене красной карточки футболиста воронежского "Факела" Вячеслава Якимова.
Фото: ФК "Зенит"