«Это будет мое первое такое российское дерби. Но не только я, мы все в команде очень ждем этой игры. Сейчас надо хорошо восстановится и быть готовыми к воскресенью. А тут еще такая ситуация в турнирной таблице. Учитывая оба фактора, думаю, это будет очень хороший матч, которого ждем с нетерпением», — заявил Дркушич «Матч ТВ».
Ваня Дркушич присоединился к «Зениту» летом, но сразу же был отправлен в аренду в сербскую «Црвену Звезду». Однако зимой петербургский клуб принял решение вернуть защитника и включить его в основной состав. За «Зенит» футболист провёл на поле 173 минуты в двух матчах: один в Российской Премьер-Лиге и один в Кубке России.
Дерби между «Спартаком» и «Зенитом» запланировано на 16 марта. Встреча пройдёт на домашнем стадионе москвичей — «Лукойл Арена».
Дркушич поделился ожиданиями предстоящего дерби со "Спартаком"
Фото: ФК "Зенит"