Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
22:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
22:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ницца
22:45
ОсерНе начат

Дркушич поделился ожиданиями предстоящего дерби со "Спартаком"

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич поделился мыслями от предстоящего дерби со «Спартаком».
Фото: ФК "Зенит"
«Это будет мое первое такое российское дерби. Но не только я, мы все в команде очень ждем этой игры. Сейчас надо хорошо восстановится и быть готовыми к воскресенью. А тут еще такая ситуация в турнирной таблице. Учитывая оба фактора, думаю, это будет очень хороший матч, которого ждем с нетерпением», — заявил Дркушич «Матч ТВ».

Ваня Дркушич присоединился к «Зениту» летом, но сразу же был отправлен в аренду в сербскую «Црвену Звезду». Однако зимой петербургский клуб принял решение вернуть защитника и включить его в основной состав. За «Зенит» футболист провёл на поле 173 минуты в двух матчах: один в Российской Премьер-Лиге и один в Кубке России.

Дерби между «Спартаком» и «Зенитом» запланировано на 16 марта. Встреча пройдёт на домашнем стадионе москвичей — «Лукойл Арена».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится