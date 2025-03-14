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"Непонятно, зачем он нужен". Шалимов оценил игру Ливая Гарсии за "Спартак"

Футбольный тренер Игорь Шалимов оценил игру игроков московского "Спартака" в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России с тольяттинским "Акроном" (3:2).
Фото: ФК "Спартак"
"Мартинс вообще здорово отыграл, выглядел великолепно, добавляет команде мощи в негабаритном составе, забивает. Концовка получилась тяжелой, но "Спартак" прошел дальше. В основе вышел Гарсия, но пока не производит впечатления. Игрок с таким ценником является его заложником, и скепсис не пропадет, пока не начнет забивать. Но пока непонятно, зачем он нужен — на флангах есть сильнейшая конкуренция, а в атаке есть Угальде", - приводит слова Шалимова "РБ Спорт".

Тринидадский нападающий Ливай Гарсия выступает за московский "Спартак" с февраля 2025 года, когда красно-белые выкупили 27-летнего форварда у афинского АЕКа за 18,7 миллионов евро. С тех пор футболист принял участие в 3 официальных матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России сезона-202425 между тольяттинским "Акроном" и московским "Спартаком" завершился победой красно-белых со счётом 3:2. В следующем раунде подопечные Деяна Станковича сыграют против екатеринбургского "Урала".

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